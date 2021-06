Mainz

Minister: Verlängerte Kurzarbeitsregeln bringen Sicherheit

Die Verlängerung der Kurzarbeitsregeln gibt Unternehmen in Rheinland-Pfalz nach Ansicht von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) Sicherheit und Perspektive. Die Regelungen hätten sich in den vergangenen Monaten bewährt: „Sie haben einen großen Anteil daran, dass eine höhere Arbeitslosigkeit und viele Insolvenzen vermieden werden konnten“, sagte Schweitzer am Mittwoch in Mainz.