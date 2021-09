Saarbrücken

Minister: Online-Meldeplattform fördert Denunziantentum

Eine Online-Meldeplattform für Hinweise auf Steuerbetrug wie in Baden-Württemberg wird es im Saarland nicht geben. „Die Einführung einer onlinebasierten Meldeplattform fördert das Denunziantentum und stellt gleichzeitig die sehr gute Arbeit unserer Finanzämter ein Stück weit infrage“, teilte der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag in Saarbrücken mit.