Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 17:20 Uhr

Frankfurt/Main

Minister Lewentz zu DFL-Maßnahmen: Zeitpunkt nicht einfach

Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz hat die von der DFL beschlossenen Maßnahmen als gute Vorlage für den Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2020/21 begrüßt. „Es ist anerkennenswert, dass sich die DFL um ein möglichst wirksames Hygienekonzept bemüht. Notwendig ist aber auf jeden Fall eine bundeseinheitliche Regelung“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dpa-Anfrage. „Das muss in der Sportministerkonferenz besprochen werden.“