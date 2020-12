Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 17:00 Uhr

Berlin

Minister für mehr Tierwohl: Studien-Ergebnisse im Frühjahr

Bund und Länder wollen bessere Lebensbedingungen für Kühe, Schweine und andere Nutztiere in Deutschland erreichen. Dafür könnte eine neue Steuer auf Fleisch und andere Tierprodukte kommen – bis das feststeht, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern. Nach einer Sonder-Agrarministerkonferenz unter dem Vorsitz des Saarlandes in Berlin kündigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag an, bei einem weiteren Bund-Länder-Treffen im Frühjahr Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Finanzierung vorzustellen.