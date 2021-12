Stuttgart/Mainz

Minister einigen sich auf neue Waffenamnestie

Die Innenminister von Bund und Ländern befürworten eine neue Amnestie zur straffreien Abgabe von Waffen in den kommenden Jahren. Er sei zuversichtlich, dass auch der Bundestag in der laufenden Legislaturperiode einen entsprechenden Beschluss fassen werde, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Stuttgart zum Abschluss der Herbstkonferenz der Minister.