Offenbach

Mini-Sommer am Sonntag in Rheinland-Pfalz

Am Sonntag gibt es in Rheinland-Pfalz einen Mini-Sommer: Es kann bis zu 28 Grad warm werden, in der Vorderpfalz bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach berichtete.