Unfall

Minderjährige Motorradfahrer kollidieren: Einer verletzt

i ARCHIV - Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Zwei minderjährige Motorradfahrer sind in Neustadt an der Weinstraße kollidiert. Einer der beiden, 16 Jahre alt, verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der andere Motorradfahrer, 17 Jahre alt, wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige hatte am Donnerstagabend nach Polizeiangaben ein Auto überholen wollen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen, welcher auf der Linksabbiegerspur wartete. Die Straße war etwa drei Stunden lang gesperrt.