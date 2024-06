Millionensumme für Wiederaufbau von Schulen im Ahrtal

ARCHIV - Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr in Altenahr (Luftaufnahme mit einer Drohne).

ARCHIV - Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr in Altenahr (Luftaufnahme mit einer Drohne). Foto: Boris Roessler/dpa

Anzeige

Altenahr (dpa/lrs) – Die Verbandsgemeinde Altenahr im Landkreis Ahrweiler erhält vom Land Rheinland-Pfalz eine zweistellige Millionensumme vor allem zum Wiederaufbau von Schulen und einer Sporthalle nach der Flutkatastrophe. Innenminister Michael Ebling (SPD) überreichte am Montag entsprechende Förderbescheide, wie sein Ministerium mitteilte. Das Geld stammt aus dem Sondervermögen «Aufbauhilfe 2021» von Bund und Land. Allein für den Aufbau der Ahrtalschule Realschule plus und einer Grundschule in der Verbandsgemeinde sind 21,7 Millionen Euro vorgesehen. Auch Bad Neuenahr-Ahrweiler erhielt einen Förderbescheid des Landes über 14,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Erich-Kästner-Realschule plus.

Insgesamt wurden am Montag Förderbescheide in Höhe von 54 Millionen Euro für den Wiederaufbau kommunaler Infrastruktur überreicht, damit ist das Geld nun fest zugesagt. Bislang flossen nach Angaben des Ministeriums 838 Millionen speziell in diesen Bereich.

Mitteilung Innenministerium