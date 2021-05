Völklingen

Millionenschwere Runderneuerung der Völklinger Hütte

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird in den nächsten vier Jahren rund 32 Millionen Euro Bundesmittel in umfangreiche Bau- und Gestaltungsmaßnahmen investieren. Ralf Beil, der vor einem Jahr das Amt als Generaldirektor in Völklingen angetreten hatte, sprach am Mittwoch vor Journalisten von einem „besonderen, ja historischen Glücksfall, den wir intensiv nutzen wollen.“