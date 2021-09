Ludwigshafen

Millionenschaden bei Tiefgaragenbrand in Ludwigshafen

Bei einem Tiefgaragenbrand in Ludwigshafen ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. In der Nacht zum Samstag hätten vier Autos in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Ludwigshafen. Dabei seien weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Bei dem Großeinsatz seien vier Löschtrupps im Einsatz gewesen. In der Nähe des Brandes habe es zudem einen Stromausfall gegeben.