Neuwied

Millionenschaden bei Feuer in Lagerhalle in Neuwied

Bei dem Brand einer Lagerhalle in Neuwied am Freitagabend ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Gebäude soll wieder aufgebaut werden, wie der türkische Aluminiumhersteller ASAŞ am Montag mitteilte. Die Brandursache blieb vorerst unklar. Am Montag waren ermittelnde Brandsachverständige der Polizei vor Ort im Stadtteil Niederbieber, wie es weiter hieß. Am Dienstag sollte eine Drohne über dem Brandort weitere Erkenntnisse liefern.