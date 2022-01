Saalstadt

Millionenschaden bei Brand in Produktionshalle

In Saalstadt in der Südpfalz ist beim Brand einer Produktionshalle für Metallverarbeitung während des Betriebes ein Millionenschaden entstanden. „Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand“, teilte die Polizei in Pirmasens am Donnerstag mit. Die anwesenden Arbeiter verließen die Halle am Mittwochvormittag wegen der starken Rauchentwicklung. Auch vier Anwohner umliegender Häuser seien zur Sicherheit evakuiert worden. Durch das Feuer wurde den Abgaben nach aber niemand verletzt.