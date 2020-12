Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 11:00 Uhr

Neumagen-Dhron

Millionenschaden bei Brand in Lagerhalle in Neumagen-Dhron

Beim Brand in einer Lagerhalle in Neumagen-Dhron (Bernkastel-Wittlich) ist ein Millionenschaden entstanden. Eine Person sei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag in Bernkastel-Kues mit. In dem Betrieb seien Quad-Fahrzeuge zusammengebaut worden. Ursache für das Feuer am Freitagabend sei offenbar das Ladegerät eines Kinderspielzeugs gewesen, das sich entzündet habe.