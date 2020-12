Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 15:50 Uhr

Millionen-Beihilfen für Flughafen Saarbrücken genehmigt

Brüssel/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die EU-Kommission hat deutsche Beihilfen in Höhe von 18,2 Millionen Euro für den Flughafen Saarbrücken genehmigt. Nach Angaben der Behörde vom Dienstag in Brüssel wurden bei dieser Entscheidung auch die besonderen Probleme durch die Covid-19-Pandemie berücksichtigt. Die Kommission, die auch die oberste Wettbewerbshüterin der EU ist, hatte schon 2017 deutsche Betriebsbeihilfen in Höhe von 12 Millionen Euro für den Airport Saarbrücken bis April 2019 genehmigt. Danach habe Deutschland die Absicht weiterer Beihilfen mitgeteilt, heißt es in der Mitteilung.