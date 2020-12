Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Millionen aus Förderprogramm für Kinder- und Jugendhilfe

Das Förderprogramm für die von der Corona-Pandemie getroffenen Jugendherbergen und Familienferienstätten in Rheinland-Pfalz stößt der Landesregierung zufolge auf starke Nachfrage. Bisher seien 5,2 Millionen Euro an Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb ausgezahlt worden, teilte das Jugend- und Familienministerium in Mainz am Donnerstag mit. Das Programm war Anfang Mai mit einem Volumen von neun Millionen Euro zur Existenzsicherung aufgelegt worden.