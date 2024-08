Schilder an der Einfahrt zur Nato Airbase in Geilenkirchen - Teveren zeigt den "Security Alert State B+". Polizei und Staatsschutz ermitteln nach einem Sicherheitsvorfall am Wasserwerk einer Luftwaffenkaserne Köln-Wahn wegen des Verdachts auf eine gegen die Bundeswehr gerichtete Sabotageaktion. In der insgesamt angespannten Lage wurden auch am Rande des Nato-Flugplatzes Geilenkirchen – von dort starten und landen Aufklärungsflüge – verdächtige Beobachtungen gemacht. (zu dpa: «Militärische Objekte in Rheinland-Pfalz nicht in Gefahr») Foto: Henning Kaiser/DPA