Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland zum Wochenende

ARCHIV – Wolken ziehen über die Landschaft. Foto: Patrick Pleul/dpa

Offenbach (dpa/Irs) – Wo bleibt die Sonne? Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll nach einem zeitweise regnerischen Donnerstag auch den Rest der Woche bewölkt bleiben. Schon am Freitag regnet es wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Zum Wochenende bleibt es dagegen trocken. Die Temperaturen klettern am Freitag auf sehr milde zwölf bis 15 Grad. Deutlich kühler bleibt es in den Bergen mit etwa acht Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es Nebel geben.

