Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sehr mild werden. Am Mittwoch gibt es bis zu 15 Grad, es soll bewölkt und leicht regnerisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Donnerstag steigen die Temperaturen dann auf maximal 15 bis 19 Grad. Dabei erwarten die Meteorologen eine Mischung aus Sonne und Wolken; es bleibt trocken. Am Freitag soll es bei bis zu 17 Grad verbreitet Schauer geben, abends sind örtlich Gewitter möglich. Zum Wochenende soll es sich am Samstag wieder etwas abkühlen – bei höchstens 9 bis 14 Grad rechnet der DWD zunächst mit Wolken und Schauern. Im Tagesverlauf soll der Regen nachlassen.

