Mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Von dpa/lrs

ARCHIV - Strauchgewächse blühen an einem Wegrand nahe der Weinberge.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden am Mittwoch milde Temperaturen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es heiter bis wolkig, im Süden teils auch sonnig. Die Temperaturen erreichen am Tag 14 bis 20 Grad, in der Nacht zum Donnerstag 2 bis 10 Grad.