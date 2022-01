Offenbach

Milde Temperaturen und starker Wind am Wochenende erwartet

Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird mild, aber stürmisch. Am Samstag und Sonntag sind Temperaturen bis zu zehn Grad möglich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Am Samstag gebe es dazu noch starke Böen, im Bergland sogar stürmische Böen. Das gesamte Wochenende über bleibe es wechselnd bewölkt. Am Samstag sei mit Regen oder Sprühregen zu rechnen. Der Sonntag bleibt nach Angaben des DWD niederschlagsfrei.