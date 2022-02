Offenbach

Milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr milde Temperaturen von bis zu elf Grad und viele Wolken erwartet. Zudem wird es teils neblig-trüb und es kommt zeitweise zu leichtem Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.