Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 15:10 Uhr

Offenbach

Meteorologischer Sommer geht trüb und regnerisch zu Ende

Temperaturen am Morgen teils um zehn Grad, Nebel und immer wieder Schauer: Die letzten Tage des meteorologischen Sommers zeigen sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von ihrer grauen und ungemütlichen Seite. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem am Nachmittag Regen und Gewitter und „auch die neue Woche startet durchwachsen und mutet zunächst eher herbstlich an“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.