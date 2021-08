Berlin

Metallica spenden Einnahmen aus Charity-Single an Flutopfer

Die US-Band Metallica will die Einnahmen aus einer Neuveröffentlichung des Kult-Songs „Enter Sandman“ an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden. Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Universal Music am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Sammlerstück soll am 20. August erscheinen. Zuvor hatte das Musikmagazin „Rolling Stone“ berichtet.