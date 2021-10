Völklingen/Dillingen

Metaller gehen bei bundesweitem Aktionstag auf die Straße

Für einen fairen Strukturwandel und sichere Arbeitsplätze in der Industrie gehen heute Metaller und Metallerinnen auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz auf die Straße. Bei dem bundesweiten Aktionstag der IG Metall sind Kundgebungen unter anderem geplant im saarländischen Dillingen (10.00 Uhr) und Völklingen (19.00 Uhr) sowie in Koblenz (11.55 Uhr) und Kaiserslautern (11.00 Uhr). Mit dem Aktionstag unter dem Motto „FairWandel – sozial, ökologisch, demokratisch“ in mehr als 50 Städten will die Gewerkschaft ihren Forderungen an die künftige Bundesregierung Nachdruck verleihen.