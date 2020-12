Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 13:20 Uhr

Trier

Messerstiche: 41-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt

Eine Frau in Trier soll ihrem Freund mit dem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben, als er sich von ihr trennen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat nach Mitteilung vom Donnerstag Anklage erhoben. Demnach werden der Frau versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die 41-Jährige befindet sich seit dem Tattag am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft. Bei den beiden handelt es sich um Deutsche.