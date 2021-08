Zweibrücken

Messerattacke: Rivalen treffen sich in Klinik wieder

Während einer körperlichen Auseinandersetzung in Zweibrücken hat ein 24 Jahre alter Mann seinen Rivalen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er am frühen Samstagmorgen mit dem 25 Jahre alten Mann in Streit geraten. Nachdem ihm der Ältere mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, soll er das Messer gezückt und zugestochen haben. Der Gegner sei am Oberschenkel und an der rechten Hand verletzt worden. Der mutmaßliche Messerstecher habe trotz ausgekugelter Schulter die Flucht ergriffen.