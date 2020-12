Zweibrücken

Messerattacke auf Nachbarn: Mann wegen Totschlags angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat einen 34-Jährigen wegen einer Messerattacke auf seinen Nachbarn angeklagt. Dem Mann werde Totschlag vorgeworfen. Der deutsche Staatsangehörige soll am späten Abend des 16. August den 40-Jährigen in Zweibrücken mit einem Messerstich getötet haben, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mit.