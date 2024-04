Messerangriff und Pfefferspray-Attacke bei Osterkirmes

Anzeige

Homburg (dpa/lrs). Bei zwei Angriffen auf der Kirmes im saarländischen Homburg sind an Ostern mehrere Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde am Sonntag von mehreren Unbekannten angegriffen und mit einem Messer verletzt, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein Angreifer aus der etwa sechsköpfigen Gruppe habe ihn zunächst vor einem Fahrgeschäft mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als das Opfer zu fliehen versuchte, habe es einer der Angreifer mit einem Messerstich in den Brustkorb verletzt. Weshalb die Gruppe den 27-Jährigen attackierte, war zunächst unklar. Der Angriff sei «relativ unvermittelt» geschehen.

Fünf Menschen waren bereits bei einer Auseinandersetzung am Karsamstag verletzt worden. Zwei unbekannte Männer hatten nach Polizeiangaben eine Gruppe junger Leute mit Pfefferspray angegriffen. Eine 14-Jährige, zwei 18-Jährige, ein 19-Jähriger sowie eine an dem Streit unbeteiligte 54-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Einer der Täter habe ein Messer «bedrohlich» vor sich gehalten, heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Als die Opfer wegen des Pfeffersprays auf die Knie fielen, seien sie von den beiden Tätern noch getreten worden, bevor diese flüchteten.

Polizeimeldung Messer 31.3.

Polizeimeldung Pfefferspray 30.3.