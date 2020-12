Archivierter Artikel vom 18.07.2020, 11:40 Uhr

Messerangriff: Mann in Ludwigshafener Innenstadt verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei junge Männer haben in der Innenstadt von Ludwigshafen eine Frau angepöbelt und ihren zu Hilfe kommenden Freund mit einem Messer verletzt. Der 47-Jährige sei am Gesäß getroffen worden, Lebensgefahr habe keine bestanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.