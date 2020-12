Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 15:40 Uhr

Zweibrücken

Messer-Angriff: „Kein Zusammenhang zu politischer Gesinnung“

Ein tödlicher Messerangriff eines Mannes auf seinen Nachbarn in Zweibrücken hat den Ermittlern zufolge wohl keinen politischen Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen stehe die Tat in „keinerlei Zusammenhang mit der politischen Gesinnung des Beschuldigten“, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Auswertung von Bildmaterial habe zwar ergeben, dass der 34-jährige Deutsche 2019 an mehreren Veranstaltungen der rechten Szene teilgenommen habe, die vorliegende Tat stehe damit aber nicht im Zusammenhang.