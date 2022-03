Messer in Gesicht: Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Landau hat einen 53 Jahre alten Mann wegen eines Messerangriffs in der Küche eines Imbisslokals zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte nach Angaben des Gerichts im Juli 2021 in Landau in der Pfalz einem damals 37-Jährigen das Messer mit breiter Klinge in den Gesichts- und Stirnbereich gerammt. Das Messer habe den Schädelknochen durchstoßen, durch die Wucht sei die Klinge abgebrochen, teilte das Gericht am Dienstag mit.