Messer gezückt: Keine Verletzten in Ramstein-Einkaufszentrum

Von dpa/lrs

Laut den Angaben der US-Airbase Ramstein hat ein Mensch in einem Einkaufszentrum des Militärstützpunkts ein Messer gezückt. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag sei niemand verletzt worden, wie am Abend mitgeteilt wurde. Der Verdächtige, ein ziviler Mitarbeiter der KMCC Mall, sei von Sicherheitskräften festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. Derzeit liefen Ermittlungen. Weitere Informationen zu dem Verdächtigen und dem Hintergrund des Vorfalls gab es zunächst nicht. Die KMCC Mall bleibe geöffnet, hieß es.