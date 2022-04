Mainz

Landwirtschaft

Messe «AgrarWinterTage» in Mainz eröffnet

In Mainz ist am Montag die Messe «AgrarWinterTage» gestartet. Der russische Krieg in der Ukraine sorge dafür, dass beim Blick auf die Landwirtschaft wieder in Erinnerung gerufen werde, dass es dabei auch um die Ernährungssicherung gehe, sagte Agrar-Staatssekretär Andy Becht (FDP) bei der Eröffnung. Er rief dazu auf, ebenso wie beim Thema Klimawandel auch in Agrarfragen einen gesellschaftlichen Konsens anzustreben und auf Wissen, Technik und Kommunikation zu setzen.