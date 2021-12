Mainz

Mertin sieht in Telegram-Debatte Apple und Google in Pflicht

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin sieht im Kampf gegen strafrechtliche Inhalte auf Telegram die Anbieter Google und Apple in der Pflicht. „Sie wollen in Deutschland Geld verdienen, dann müssen sie sich auch an die Rechtsordnung und das Strafrecht halten“, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Mordaufrufe sind für einen demokratischen Staat nicht hinnehmbar.“ Dazu kämen auch „auf einen staatlichen Umsturz zielende Äußerungen“ in dem Kommunikationsdienst Telegram.