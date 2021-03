Mertin plädiert für neue Balance von Bund und Ländern

Die Beziehungen zwischen Bund und Ländern sollten nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) neu ausbalanciert werden. Mertin sprach sich am Donnerstag in Mainz dafür aus, „nach Beendigung der Pandemie mit zeitlichem Abstand die Bund-Länder-Beziehungen zu evaluieren und erst dann neu zu justieren“. Dabei sollte besonders auf die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern geachtet werden. „Es kann nicht sein, dass der Bund immer neue gesetzliche Regelungen schafft, die Länder hierfür aber die Zeche zahlen müssen.“

Mertin bezog sich auf ein Interview des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag, Ralph Brinkhaus, vom Februar in der Zeitung „Welt am Sonntag“, in dem sich dieser für eine „Jahrhundertreform“ ausgesprochen und dabei auch die Bund-Länder-Kooperation genannt hatte.

„Sicher hat die Pandemie gezeigt, dass das Verhältnis von Bund und Ländern weiter optimiert werden kann“, erklärte der Landesjustizminister. Dabei könne es aber nicht um „Durchgriffsrechte“ etwa des Bundesgesundheitsministers gehen. „Überall dort, wo bisher der Bund zuständig gewesen ist, nämlich der Beschaffung von Schutzausrüstung und des Impfstoffs sowie ganz aktuell der Auszahlung der Wirtschaftshilfen kam es zu Pleiten, Pech und Pannen“, kritisierte Mertin.

