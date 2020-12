Koblenz

Mertin: Pandemie für Justizvollzug schwierig und belastend

Die Corona-Krise hat nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) die Gefängnisse und den gesamten Justizvollzug vor große Herausforderungen gestellt. „Gerade auch für den Vollzug brachte die Pandemie schwierige und belastende Situationen mit sich, in denen Flexibilität und Anpassung in vielen Bereichen erforderlich waren“, sagte Mertin einer Mitteilung zufolge anlässlich eines Besuchs der Justizvollzugsanstalt in Koblenz an Heiligabend.