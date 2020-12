Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Mertin: Kürzere Ausbildung für Allgemeinen Vollzugsdienst

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) will die Ausbildung des Allgemeinen Vollzugsdienstes um sechs Monate auf anderthalb Jahre verkürzen und inhaltlich modernisieren. Zu wenig Stellen, zu viele Überstunden der derzeit rund 1700 Beschäftigten in den Gefängnissen sowie eine altmodische Theorieausbildung nannte der FDP-Politiker am Mittwoch in Mainz als Gründe.