Mainz/Berlin

Mertin hat rechtliche Bedenken gegen Corona-Test-Anordnung

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat rechtliche Bedenken gegen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Corona-Testpflicht. „Verfassungsrechtlich nicht unproblematisch dürfte die Einführung solcher Tests durch eine bloße Rechtsverordnung sein, wie sie offenbar Jens Spahn vorschwebt“, sagte Mertin am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Mainz. „Denn Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit bedürfen einer Grundlage durch ein vom Parlament beschlossenes Gesetz.“