Mertin erwartet mehr Verfahren wegen Hasskriminalität

Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 07:30 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Das geplante Bundesgesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität stellt die Justiz in Rheinland-Pfalz vor neue Herausforderungen. „Wie viele Verfahren da auf uns zukommen, kann noch niemand sagen“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist für die Justiz unwägbar und lässt sich erst im Laufe der Zeit steuern.“

Das Gesetz als Konsequenz aus der Zunahme rassistischer Gewalttaten wurde in der vergangenen Woche in erster Lesung im Bundestag behandelt. Der Entwurf sieht vor, dass die Straftatbestände der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, der Billigung von Straftaten und der Bedrohung erweitert werden. Für öffentliche Beleidigungen soll es eine höhere Strafandrohung geben.

„In der Regel werden die Amtsgerichte mit solchen Verfahren befasst sein“, erklärte Mertin. „Wir werden die zusätzlichen Aufgaben praxisnah lösen, auch wenn wir das Ausmaß im Moment nur schwer abschätzen können.“

Auch im Ausländerrecht müsse die Justiz in Rheinland-Pfalz noch abwarten, wie sich die im vergangenen Jahr geänderten Gesetze auswirkten, erklärte Mertin. Mit 22 zusätzlichen Richterstellen beim Verwaltungsgericht Trier habe das Land bereits Vorkehrungen getroffen, um die gestiegene Zahl von Asylverfahren bewältigen zu können.

Eine weitere Maßnahme sei die seit Jahresbeginn wirksame Konzentration von Abschiebehaftsachen auf vier Amtsgerichte gewesen. In der Vergangenheit hätten manche Amtsgerichte in zwei Jahren vielleicht nur einen solchen Fall gehabt. „Dann war es für dieses Gericht schwierig, sich der komplexen Materie zu stellen und in der gebotenen kurzen Zeit eine Entscheidung zu treffen, die den hohen Anforderungen des Bundesgerichtshofs in dieser Frage gerecht wird.“

Inzwischen gelangten zahlreiche Asylverfahren auch vermehrt zum Oberverwaltungsgericht in Koblenz, erklärte der Minister. „Hier haben wir mit einer Stellenaufstockung im letzten Doppelhaushalt die Voraussetzungen für eine zügige Bearbeitung geschaffen.“

Auch insgesamt gebe es bei den Richterstellen „nun im Großen und Ganzen eine vernünftige Ausstattung“. Bei den Geschäftsstellen und Rechtspflegern werde dies noch etwas länger dauern. „Das liegt daran, dass wir diese Ausbildung selbst organisieren. Und die Ausbildung eines Rechtspflegers dauert drei Jahre.“

Von 2017 bis 2020 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 60 neue Stellen für Richterinnen und Richter und 17 neue Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geschaffen. Zudem wurden in diesen vier Jahren 33 zusätzliche Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 46 zusätzliche Stellen für Anwärter in der Rechtspflege geschaffen. Hinzu kamen sechs neue Stellen für Amtsanwälte, 36 für Justizfachwirtanwärter, 78,5 zusätzliche Stellen für Justizbeschäftigte in den Geschäftsstellen und im IT-Bereich sowie 18 zusätzliche Stellen für den Justizwachtmeisterdienst. Insgesamt habe es somit über alle Dienste hinweg in dieser Legislaturperiode einem erheblichen Personalaufbau in der rheinland-pfälzischen Justiz von nahezu 300 Stellen gegeben.