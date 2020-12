Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Mertin äußert Bedenken zu Gesetz gegen Hass und Hetze

Die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet erfordert nach Auffassung des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin noch gesetzliche Änderungen. Als Grund nennt der FDP-Politiker in einem Brief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Verschiedene Normen vor allem des BKA-Gesetzes seien für verfassungswidrig erklärt worden, wovon auch Datenabfragen betroffen seien. Diese Entscheidung könne eine in dem neuen Gesetz gegen Hass im Netz vorgesehenen Meldepflicht ins Leere laufen lassen, schreibt Mertin.