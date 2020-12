Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 18:30 Uhr

Berlin

Merkel: Verlässliche Informationen in Corona-Lage wichtig

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Rolle der Berichterstattung von Medien in der Corona-Krise betont. Die Pandemie habe gegenseitige Unterstützung, sozialen Kontakt, Nähe und Miteinander auch durch Abstand in den Mittelpunkt gerückt. „In einer solchen Lage kommt es auch ganz besonders auf verlässliche Informationen an“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag zum Auftakt einer digitalen Konferenzserie zur EU-Medienpolitik. „Hierfür haben Medien und Journalismus eine große Verantwortung.“ Auch deswegen müsse der Frage nachgegangen werden, „wie ein vielfältiges und verantwortungsvolles Mediensystem zukunftsgerichtet in Europa weiterentwickelt werden kann“.