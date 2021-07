Ahrweiler

Merkel: Politik muss „das Klima mehr in Betracht ziehen“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz mehr Anstrengungen beim Klimaschutz versprochen. „Wir sehen, mit welcher Gewalt die Natur agieren kann“, sagte Merkel am Sonntag in der Eifelgemeinde Adenau. „Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen – kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig.“ Es bedürfe einer Politik, „die die Natur und das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben“.