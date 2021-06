Ludwigshafen/Worms

„Menschen waren froh“: Impfaktion in Ludwigshafen und Worms

Die Stadt Ludwigshafen hat am Sonntag ein positives Fazit einer dreitägigen Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus gezogen. „Es gab keine Vorkommnisse, alles ist sehr geordnet abgelaufen“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg in einer Bilanz. „Die Menschen waren froh, dass es das Angebot gab.“ Für das Projekt im Viertel Nord/Hemshof der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz hatte das Land ergänzend 2500 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt, der nur einmal gespritzt wird.