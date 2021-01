Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 15:30 Uhr

Trier

Menschen von Auto erfasst – Zeugen schildern Szene

Augenzeugen haben in Trier berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien. In der Stadt hatte am Dienstag ein Auto mehrere Personen erfasst. Zuletzt war von zwei Toten und mehreren Verletzten die Rede gewesen.