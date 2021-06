Saarbrücken

Menschen mit schweren Behinderungen: Arbeitsmarkt-Programm

Mit einem neuen Programm will das Saarland Menschen mit schweren Behinderungen bei der Vermittlung auf dem regulären Arbeitsmarkt unterstützen. Innerhalb von drei Jahren sollten mindestens 40 sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen werden, kündigte Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) am Montag an. Dazu stelle das Inklusionsamt, das beim Landesamt für Soziales angesiedelt sei, Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro bereit.