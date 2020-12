Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 10:20 Uhr

Menschen halten sich größtenteils an Abstandsregelungen

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Trotz eines Pfingstwochenendes mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen haben sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weitgehend an die geltenden Abstandsregelungen gehalten. Es seien „nur vereinzelt Ansammlungen festgestellt und aufgelöst“ worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Mainz am Montag.