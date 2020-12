Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 13:10 Uhr

Kaiserslautern

Meldung über Schüsse führt zu Polizeieinsatz

Eine Meldung über Schüsse hat in der Nacht zum Dienstag in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch eine Streife der Militärpolizei war vor Ort. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die Beamten auf zwei 28 und 26 Jahre alte Männer, die in Militärkleidung, Bomberjacke und Springerstiefel unterwegs waren. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fand die Polizei im Rucksack des 28-Jährigen ein Magazin mit Schreckschusspistolen.