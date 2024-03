Meldeportal für Schäden durch Krähen online

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfälzische Landwirte können von Rabenvögeln verursachte Schäden ab sofort unbürokratisch per Smartphone melden. «Mit dem elektronischen Meldeportal können Schadensmeldungen im Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau unbürokratisch per Smartphone direkt vom Feld mit allen notwendigen Daten und Bildern übermittelt werden», kündigte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch in Mainz an.

Diese digitale und praktikable Lösung liefere dem DLR (Dienstleistungszentren Ländlicher Raum) die notwendigen Daten für eine Beratung. «Damit haben wir ein wichtiges Instrument etabliert, um im Schadensfall schneller handeln zu können.»

Wenn die Krähen erst einmal in einer Plantage angekommen seien, müsse extrem schnell gehandelt werden, betonte Schmitt. «Sonst drohen große Schäden bis hin zum Totalverlust.» Und die Population der Rabenvögel nehme zu.

