Mehrkampf: Kaul und Schäfer wollen Olympia-Tickets sichern

Die Olympia-Medaillenkandidaten Niklas Kaul und Carolin Schäfer wollen bei der finalen Qualifikation der Mehrkämpfer am Wochenende in Ratingen ihre Startplätze für die Tokio-Spiele endgültig buchen. „Niklas wird auf jeden Fall am ersten Tag richtig angreifen“, sagte der leitenden Bundestrainer Frank Müller am Mittwoch. Ob Zehnkampf-Weltmeister Kaul auch die letzten fünf Disziplinen noch absolviert, hängt von den Konkurrenten im Kampf um die drei Olympia-Tickets ab.