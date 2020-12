Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Mehrheit für Überprüfung des Rasse-Begriffs in Verfassung

Im rheinland-pfälzischen Landtag gibt es eine breite Mehrheit für eine Prüfung des Rasse-Begriffs in der Landesverfassung. „Das Konstrukt der Spaltung und Trennung muss fallen, es gibt keine Rasse“, sagte die SPD-Abgeordnete Giorgina Kazungu-Haß am Mittwoch in einer Aktuellen Debatte.